Dünya Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi Suriye iç savaşında yaşanmış olayları kullanıyorlar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi: Suriye iç savaşında yaşanmış olayları kullanıyorlar

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi: Suriye iç savaşında yaşanmış olayları kullanıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından yalan bilgiler dolaşmaya başladı. Terör örgütü yandaşları, Suriye iç savaşında yaşanmış olaylarda çekilen fotoğraf karelerini, harekatta gerçekleşmiş gibi yansıtmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü yandaşları yalan haberlerine devam ediyor.
Terör örgütü yandaşları yalan haberlerine devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi.

  • Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı.

Suriye iç savaşında yaşanmış olayları, harekatta olmuş gibi gösterip servis ediyorlar.

Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi göstermek istedi.

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Suriye Milli Ordusu 'Barış Pınarı Harekatı' öncesi Fetih Suresi okudu.

Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.

1991'de yaşanan vakıayı şu an olmuş gibi gösteriyorlar.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da kullanılmıştı

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi.

Rus saldırılarını manipüle ederek yalan haberle yayınlıyorlar.
  • Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.

İdlib'te yaşanan Rus saldırlarını harekatta olmuş gibi yayınlıyorlar.

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Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

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