Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır çevresinde terör örgütü YPG/PKK, SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.
Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerlerince terör örgütünün sızma girişimleri engellendi.
- Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge çevresinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alıyor.
Türkiye 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.