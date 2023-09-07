Terör şüphelisi İngiltere’deki hapishaneden kaçtı

Türkiye, İngiltere’deki dünyaca ünlü British Museum'da bulunduğu ortaya çıkan bir çok Anadolu eserinin iadesi için bu ülkeye mektup gönderdi. Müzede Türkiye'nin antik şehirlerinden getirilen eserler sergileniyor. Öyle ki iki salonun tamamı Muğla'dan getirilen tarihi eserlerle dolu.