Dünya Teröre destek üçgeni
ORTADOĞU

Teröre destek üçgeni

Libya’da terör örgütü lideri Hafter’e son beş yılda BAE, Mısır ve Ürdün askeri ekipman sağladı. BAE, Hafter’e SİHA ve savaş helikopterleri sağlarken, Mısır savaş uçakları, Ürdün de zırhlı araçları milis liderine aktardı. 12 Ocak’taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter’in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE’nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafter - BAE Prensi bin Zayed - Sisi
Hafter - BAE Prensi bin Zayed - Sisi

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter, son 5 yılda çoğunluğu Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) olmak üzere Mısır ve Ürdün’den savaş uçakları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve zırhlı araçlar içeren askeri ekipman tedarik etti. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre, Hafter’e silah ve ekipman aktarımında BAE, Mısır ve Ürdün öne çıkan ülkeler oldu. Hafter güçlerine çok sayıda SİHA sağlayan BAE’nin aynı zamanda Belarus’tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya’ya aktardığına raporda yer verildi. Mısır’ın da savaş uçaklarını, Hafter güçlerine gönderdiği belirtildi.

ABD’DEN LİBYA’YA GÖNDERDİ

Ürdün ve BAE’nin de ayrıca Hafter milislerine zırhlı araçlar sağladığı raporda aktarılırken, “BAE’nin son dönemde Yemen’deki müdahaleci dış politikasının bir örneğinin de Libya’da görüldüğü, BAE’nin dünya genelindeki silah ithalatının son beş yılda yüzde 3,4’ünü gerçekleştirdiği ve silahlarının yüzde 68’ini de ABD’den aldığı” bilgisi paylaşıldı.

ÇİN SİHA’LARINI VERDİ

Öte yandan, Fransız haber sitesi “Intelligence Online”ın şubat ayındaki haberine göre Hafter, Ürdün Hava Kuvvetleri’nden altı Çin yapımı CH-4 modeli SİHA alımı için anlaşma imzalamıştı.Mısır askeri güçlerinin Libya’da bulunduğu, BAE’nin Hafter güçlerine SİHA tedarik ettiği bunun yanı sıra Sudanlı ve Rus bir şirketten paralı askerlerin ülkedeki varlığı BM raporlarına yansımıştı.

100 KARGO UÇAĞIYLA YARDIM

Uluslararası gözlemciler, Libya’da Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısının hayata geçtiği 12 Ocak tarihinden, 23 Şubat’a kadar BAE’ye ait iki askeri havalimanından 100 kadar kargo uçağının Libya’nın doğusu veya Mısır’daki askeri hava üslerine hareket ettiğini tespit etmişti. Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Sudanlıları iş vaadiyle kandırdı

  • Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya’ya götürdüğü ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Sudan’da BAE’yi hedef alan protesto gösterileri düzenlendi.

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