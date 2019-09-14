Terörist Fransız diplomat

Fransız gazetesi La Parisien’de yer alan habere göre Marc-Antoine G. adlı diplomat halkı Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden ırkçı “Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)” adlı örgüte üye olmakla suçlanıyor. Hakkında terör soruşturması açılan Fransız diplomatın yanı sıra, 3 ay önce de Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 kişi hakkında daha soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu kişilerin de Müslümanlara karşı şiddet eylemleri planlamakla suçlandığı açıklanmıştı.

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