Teröristler bir çocuğu daha alıkoydu

Daha önce Haseke'de çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katan YPG/PKK'lı teröristler, "çocuk savaşçı" kadrosu için dün Rakka ilinde 2004 doğumlu Deyrizor ilinin Ebu Hamam köyünden 17 yaşındaki Hamed Ahmet El-zelan'ı alıkoydu.



Teröristler ağustosta 5 ve kasımda Haseke'nin Amuda ilçesinde 3 olmak üzere toplam 8 kız ve erkek çocuğu kaçırmıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), çocukları kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı yayımladığı bildiri ile kınamıştı.

YPG/PKK, kaçırdığı çocukları Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.







YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

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Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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