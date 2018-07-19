Dünya Müslüman zannettikleri garsona ırkçı not bıraktılar
AMERİKA

Müslüman zannettikleri garsona ırkçı not bıraktılar

Irkçılığın her geçen gün artış gösterdiği ABD’de İslamofobik bir olay daha yaşandı. Teksas eyaletindeki bir restoranda hesabı ödeyen müşteri, kendileriyle ilgilenen garsona siyahi ve Müslüman ismi olan 'Halil' ismine sahip olduğu için, fişe "Teröristlere bahşiş vermiyoruz" şeklinde not bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Teröristlere bahşiş vermiyoruz' yazılı not
'Teröristlere bahşiş vermiyoruz' yazılı not

Irkçılık ve İslamofobik olaylarda başı çeken Batı ülkelerinde bir olay daha meydana geldi. Bu kez adres, ABD'nin Teksas eyaleti.

Khalil Cavil adındaki siyahi bir ABD vatandaşı, çalıştığı restoranda hesap fişinin üzerinde, kendisine bırakılan ırkçı notu internette paylaştı.

İsmi Halil diye Müslüman zannettiler

Khalil, kişisel hesabında olayı anlattı:

"Dün gece çalıştığım yerde böyle bir not geldi. Bir an ne düşüneceğimi ve yapacağımı bilemedim. Karnıma ağrılar girdi. Bunu paylaşmamın sebebi, ırkçılığın hala var olduğunun farkına varmanız... Tabii ki bu yeni olan bir şey değil. Bu tür olaylar sizin inancınızı sınamak için başınıza gelir. Bu olayın beni daha çok cesaretlendirmesine ve dünyayı benim bildiğim şekilde değiştirmeme sebep olacak. Nefret duygusuyla dolanlar konuşadursun, siz sadece benim kendi yolumu çizmeme yardımcı oluyorsunuz!"

Restoran çalışanlarının asgari ücretin altında maaş aldığı ABD'de, aradaki farkı kapatmak için bahşiş bırakmak bir gelenek.

Khalil Cavil, ABD'nin Texas eyaletinde bir restoranda çalışıyor.

İsminin Khalil olması ve siyahi olması sebebiyle Müslüman olduğunu düşündüklerini yerel bir gazeteye verdiği ropörtajda ifade eden Khalil, isminin hikayesini ise şöyle anlattı:

İsmimi babam koymuş. Askeriyede çalışırken çok yakın bir arkadaşı onunla beraber hizmet ediyormuş. Bir kaza sonucu vefat edince arkadaşını çok sevdiği için de ismini bana vermiş

Siyahi garsona ırkçı not
DÜNYA
Siyahi garsona ırkçı not

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