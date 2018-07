Müslüman zannettikleri garsona ırkçı not bıraktılar Irkçılığın her geçen gün artış gösterdiği ABD’de İslamofobik bir olay daha yaşandı. Teksas eyaletindeki bir restoranda hesabı ödeyen müşteri, kendileriyle ilgilenen garsona siyahi ve Müslüman ismi olan 'Halil' ismine sahip olduğu için, fişe "Teröristlere bahşiş vermiyoruz" şeklinde not bıraktı.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2018, 12:19 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2018, 12:48 Yeni Şafak