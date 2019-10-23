Terörün sözcüsü susturuldu Terör örgütü PKK’nın bir elebaşı daha, yanındaki adamı ile birlikte Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak