Dünya Terörün sözcüsü susturuldu
ORTADOĞU

Terörün sözcüsü susturuldu

Terör örgütü PKK’nın bir elebaşı daha, yanındaki adamı ile birlikte Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eser Irmak (sol) Seyithan Ayaz (sağ)
Eser Irmak (sol) Seyithan Ayaz (sağ)

Irak’ın kuzeyinde terör hareketlerini 24 saat takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütünün 2 üst düzey yöneticisi Süleymaniye’den İran’a geçerken silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerin kimliklerini terör örgütü açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada KCK’nın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü “Demhat Agit” kod adlı Seyithan Ayaz ile “Cemil Amed” kod adlı terörist Eser Irmak’ın “Süleymaniye’de havadan vurularak” öldürüldükleri belirtildi.

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