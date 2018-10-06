Dünya Irkçılık her yerde Başörtülü dedi ev vermedi
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Irkçılık her yerde: Başörtülü dedi ev vermedi

Batının ırkçı ve islam karşıtı hareketlerine bir yenisi daha eklendi. Uluslararası ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de bir ev sahibi, Müslüman bir öğrenciyi başörtüsü taktığı için reddetti. Şirket, Almanya'daki ev sahibinin site erişimini iptal etti.

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25 yaşındaki nöro bilim öğrencisi Nurhjahan tesettürlü olması sebebiye ayrımcılığa maruz kaldı.
25 yaşındaki nöro bilim öğrencisi Nurhjahan tesettürlü olması sebebiye ayrımcılığa maruz kaldı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde nörobilim eğitimi gören İngiliz öğrenci Nurjahan Saleque, evinin merkeze daha yakın olması için uluslararası ev ve oda kiralama sitesi Airbnb'de bir ev sahibi ile iletişime geçti.

Ancak ev sahibi, Saleque'nin talep ettiği tarihlerde evin kiralama için müsait olmasına rağmen, öğrencinin talebini reddetti.

'Bu bizim mahallemize uygun değil'

Buzzfeed News'te yer alan habere göre Saleque'in reddetme sebebini sorması üzerine ise ev sahibi, "O tarihlerde ev boş. Fakat üzgünüm, ama senin başörtüsü taktığını görüyorum ve bu bizim mahallemize uygun değil." cevabını verdi.

Aldığı cevaba sosyal medyada tepki gösteren Saleque'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Saleque daha sonra yaptığı açıklamada Airbnb yetkililerinin kendisinden özür dilediğini ve ev sahibinin siteye erişiminin engellendiğini söyledi.

Saleque daha sonra "Airbnb şirketi geri dönüş yaptı. Ev sahibinin siteye erişimi engellenmiş ve onlara haber verdiğim gün başka hesap açmaması adına ID numarası sistemden atılmış.

Airbnb ile hala iletişim halindeyim. Bana uygun bir ev bulmamda yardımcı olmalarını bekliyorum." açıklamasını yaptı.

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