Teslim olan Ukrayna askerleri için korkutan karar: Rus vekiller idam istiyor

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de direnişin simgesi haline gelen Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki askerler aylar süren esaretleri sonrası teslim olarak tahliye edilmişti.

Rusya tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini duyururken tahliye edilen askerlere ne olacağı günlerdir tartışma konusu haline geldi.

Rusya, silah bırakan 2439 Ukrayna askerinin can güvenliğinin sağlanacağı ve yaralıların tedavi edileceği sözünü vermişti ancak Rusya Devlet Duması'ndaki tartışmalar askerlerin akıbetine ilişkin endişeleri artırdı.

Rus vekiller idam istiyor

Develet Duma'sındaki bazı milletvekilleri Ukraynalı askerlerin savaş suçlusu muamelesi görmesi gerektiğini savunuyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin Ukrayna'nın takas talebine karşılık "Nazi suçluları takas konusu olamaz" dedi.

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Bir başka önde gelen politikacı esir düşen Ukraynalı askerler için idam cezasının geri getirilmesini önerirken, daha önce Ukrayna ile barış müzakerelerine giden heyette yer alan Leonid Slutsky esirlerden "insan kılığına girmiş hayvanlar" diye söz etti ve yaşamayı hak etmediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "savaş suçlusu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.

Ayrılkçı Donetsk'te yargılanacaklar

Interfax haber ajansı bugün tahliye edilen askerlerin Rus mahkemesinde yargılanacağını duyurdu. Ukraynalı askerlerin hangi suçlamalarla karşı karşıya kalacağı belirtilmezken mahkemenin ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yapılması planlanıyor.

Terör örgütü olarak ilan edilebilirler

Rusya’nın müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky fabrikadan çıkan askerlerin çoğunun aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilen Azov Taburu üyesi olduğunu iddia etti. Moskova, Ukrayna silahlı kuvvetlerine entegre olmuş paramiliter örgüt olan Azov Taburu’nu “Nazi” olmakla suçluyor.

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Rusya Yüksek Mahkemesi’nin 26 Mayıs’ta Azov Taburu’nu “terör örgütü” ilan etmesi beklenirken, bunun süreci daha da zor hale getireceği belirtiliyor.

''Zamana ihtiyacımız var''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tahliye edilen askerlerin Ukrayna'ya dönmesi için yoğun çaba verildiğini belirterek "Müzakereler çok hassas bir şekilde yürütülüyor. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

Askerler harici herkes tahliye edilmişti

Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altındaydı. 2 hafta önce gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'ın koordine ettiği ve 7 Mayıs'ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.

RUS ASKERE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

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Öte yandan Ukrayna'nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin hakkında merakla beklenen karar bugün verildi. Rus Asker, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov’u öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi.

Rus askerin devlet tarafından atanan avukatı, Shishimarin'in kendisiyle hiç iletişime geçmediğini söylerken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in bu davaya ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti.

DÜNYA Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi

FOTOĞRAF 20 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, güneydoğu Ukrayna'da kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikalarından toplam 53 yaralı Ukraynalı askerinin hastaneye tahliye edildiğini, 211 askerin de başka bir noktaya götürüldüğünü söyledi. Anna Malyar, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, daha fazla ayrıntı vermeden tüm tahliye edilenlerin takasa tabi olacağını söyledi. Malyar, \"53 ağır yaralı, 16 Mayıs'ta Azovstal'dan tıbbi yardım için tahliye edildi. 211 kişi daha insani koridordan Olenivka'ya götürüldü. Eve dönüşleri için bir değişim prosedürü uygulanacak\" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy de, kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasını savunan askerlerin hayatlarının kurtarılacağını umduğunu söyledi. Zelenskiy, \"Adamlarımızın hayatını kurtarabileceğimizi umuyoruz. Aralarında ağır yaralılar var. Tedavi alıyorlar. Ukrayna'nın Ukraynalı kahramanlara canlı ihtiyacı var\" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz saatlerinde \"Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan yaralıların tahliyeleri için Ukrayna ile anlaşma varıldı\" demişti. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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