Dünya Texasta katliamın yaşandığı okul yıkılacak
AVRUPA

Texas'ta katliamın yaşandığı okul yıkılacak

Teksas, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin silahlı bir kişi tarafından 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldürüldüğü Robb İlköğretim Okulunun yıkılacağını açıkladı. McLaughlin, "Bir çocuktan asla o okula geri dönmesini veya öğretmenlerden işini tekrar yapmasını geri isteyemezsiniz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Texasta katliamın yaşandığı okul yıkılacak
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Don McLaughlin, salı günü silahlı saldırılar hakkında konuşmak için bir konsey toplantısı gerçekleştirdi.

  • McLaughlin, "Bu konuyu müfettişle tartıştım ve kararım okulun yıkılacağı yönünde. Bir çocuktan asla o okula geri dönmesini veya öğretmenden işini tekrar yapmasını geri isteyemezsiniz." dedi fakat yıkım tarihini belirtmedi.

Teksa Eyalet Senatörü Roland Gutierrez geçen ay yerel basına verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın da okulun yıkılmasını önerdiğini söyledi.

Teksas'taki okul katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polis öğrencileri ölüme terk etmiş
FOTOĞRAF 33
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Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu geçtiğimiz haftalarda korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli cani 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.
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Korkunç saldırı sonrası görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.
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Polislerin olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için bekledikleri öne sürülmüştü.
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Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen görüntüler ortaya çıktı.
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BİR SAAT BEKLEDİLER<br><br>Saldırıdan haftalar sonra ortaya çıkan görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun ihbardan 19 dakika sonra okula girdiği ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için yaklaşık bir saat beklediği görülüyor.<br><br>
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Polis daha önce bu gecikmenin nedeni olarak gerekli ekipmanların olay yerine getirilmemesini göstermişti.<br><br>
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POLİSLERİN SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ<br><br>Austin American Statesman ve KVUE tarafından elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın 11:33'te okula girdiği, 11:52'de ise polislerin tam tehcizatlı bir şekilde okulun içinde olduğu gözler önüne serdi.<br><br>
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Ülkede infiale neden olan güvenlik kamerası görüntüleri ile polisin bu iddiası da çürütülmüş oldu.<br><br>
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Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini açıklamıştı.
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10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer vermişti;<br><br>
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'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar.'<br><br>
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'POLİSLERE YALVARDIK'<br><br>İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söylemişti.
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KATLİAMI FACEBOOK'TAN DUYURMUŞ<br><br>Öte yandan saldırganın yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
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Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda \"Büyükannemi öldüreceğim,\" diye yazdığını belirtti.<br><br>
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Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktardı.<br><br>
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Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtildi.<br><br>
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SALDIRIDAN ÖNCEKİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI<br><br>Ramos'un saldırıdan önce attığı mesajlara ise İngiliz Daily Mail gazetesi ulaşmıştı.
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Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı.<br><br>
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Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafına etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına 'Seni etiketlediğim için minnettar ol' yazdı.<br><br>
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KAN DONDURAN SÖZLER<br><br>İkili arasında bundan sonra gerçekleşen yazışmalar ise tabiri caizse okuyanların kanını dondurdu.
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Saldırgan kadına 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' diye mesaj attı.<br><br>
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Adı açıklanmayan kadının yanıtı ise 'uyuyor olabilirim çünkü hasta oldum' oldu. saldırganın salı günü sabah 9:16'daki son mesajı 'Havayı çıkarıyorum' oldu.<br><br>
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ACI GERÇEĞİ UYANINCA ÖĞRENDİ<br><br>Saldırı ise 11.32'de başladı. Kadın, Instagram'da mesajlaştığı adamın yaptıklarını uyandığında öğrendi.
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Daha sonra söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan kadın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;<br><br>
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'Kurbanlar ve aileleri için çok üzgünüm, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni ondan korkmamdı, keşke uyanık kalıp en azından onu suçunu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım. bilmiyordum.'<br><br>
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Teksas'taki okul katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polis öğrencileri ölüme terk etmiş
ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula saldıran 18 yaşındaki Salvador Ramos, 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürmesinin yankıları sürüyor. Görgü tanıkları, polislerin olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etmişti. Kısa sürede ülke gündemine oturan bu iddiayı destekleyen yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

YIKILAN İLK OKUL OLMAYACAK

Robb İlköğretim Okulu, toplu bir silahlı saldırının ardından yıkılan ilk okul olmayacak. Connecticut, Newtown'daki Sandy Hook İlköğretim Okulu, 2012'de altı ve yedi yaşlarında 20 öğrenci ve altı personel vurulduktan sonra yerle bir edildi ve aynı araziye yeni bir okul inşa edildi.

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