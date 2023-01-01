|
Dünya
The Economist'ten altılı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
İngiltere merkezli The Economist dergisi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, altılı masa içerisindeki çatlaklara vurgu yapılarak, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'seçim kazanması zor' açıklaması yapıldı. Ayrıca mitingler arasındaki farka dikkat çekilen analizde, "Erdoğan'ın mitingleri bir rock konseri havasında. Kılıçdaroğlu'nunki ise ocak başı dersi gibi. İmamoğlu'nun yıldızı ise çoktan söndü" ifadelerine yer verildi.
9:43 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

Türkiye'de bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala yaşanan gelişmeler dünya medyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Londra merkezli The Economist dergisi "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayınladı.

'HALA ADAYLARI YOK'

Analizde, muhalefetin kendi içinde birtakım sorunlar yaşadığı belirtilerek,
"Seçimlere sadece aylar kalmışken, Millet İttifakı hâlâ cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday çıkarmadı"
denildi.

'MUHALEFET İÇİNDE ÇATLAKLAR'

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki gizli çekişmeye değinilen haberde,
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor ancak İyi Parti lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor"
denilerek,
"Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor"
ifadesi kullanıldı.

'ERDOĞAN'LA KIYASLANAMAZ'

Kılıçdaroğlu'ndan "yetenekli bir yönetici" diye bahsedilen yazıda, CHP liderinin seçilememe ihtimaline dikkat çekildi ve
"Bir konuşmacı olarak Erdoğan ile kıyaslanamaz"
görüşüne yer verildi.

'ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİ ROCK KONSERİ GİBİ'

Parti liderlerinin mitinglerindeki farka da dikkat çekilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri bir rock konseri havasında. Kılıçdaroğlu'nunki ise ocakbaşı dersi gibi gelebilir" notu paylaşıldı.

'CHP'Lİ BAŞKANLARIN ZAYIF NOKTALARI VAR'

Adaylık için isimleri geçen
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
'ın, böyle bir durumda görevlerinden istifa etmesi gerektiği anımsatıldı. İstifaları halinde bu iki belediyenin kontrolünün AK Parti'ye geçmesi olasılığına değinilerek, ayrıca İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktası olduğu kaydedildi.

'İMAMOĞLU'NUN YILDIZI SÖNDÜ'

Konuya ilişkin, "İmamoğlu'nun yıldızı 2019'daki zaferinin ardından çoktan söndü" denildi. "Sert bir milliyetçi" olarak tanımlanan Yavaş'ın ise HDP'li seçmenlerden oy almasının zor olduğu ifade edildi.

CHP-İYİ PARTİ-HDP GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimleri kazanmak isteyen muhalefet bloğunun HDP'nin oylarına ihtiyaç uyduğu ancak yine aynı bloğun söz konusu partiye "soğuk davrandığı" aktarıldı. Yazıda, "CHP, partinin (HDP) desteğini almaya devam etmek için istekli. Ama HDP'yi PKK'nın siyasi kanadı olarak gören İyi Parti aynı masaya oturmayı reddediyor" denildi.


#the economist
#ingiltere
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Altılı masa
#muhalefet
#chp
2 saat önce
default-profile-img
The Economist'ten altılı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
İBB Başkanı İmamoğlu'na CHP'li Şener'den salvo: Genel Başkan adaylığını ilan etmişken rol çalmak etik değil
Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru
Fenerbahçe Arda Güler'i bekliyor
EYT Meclis'e geldi mi? EYT'liler yasayı bekliyor!
Guterres Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.