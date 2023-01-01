The Economist'ten altılı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor

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Türkiye'de bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala yaşanan gelişmeler dünya medyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Londra merkezli The Economist dergisi "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Parti liderlerinin mitinglerindeki farka da dikkat çekilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri bir rock konseri havasında. Kılıçdaroğlu'nunki ise ocakbaşı dersi gibi gelebilir" notu paylaşıldı.
Konuya ilişkin, "İmamoğlu'nun yıldızı 2019'daki zaferinin ardından çoktan söndü" denildi. "Sert bir milliyetçi" olarak tanımlanan Yavaş'ın ise HDP'li seçmenlerden oy almasının zor olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimleri kazanmak isteyen muhalefet bloğunun HDP'nin oylarına ihtiyaç uyduğu ancak yine aynı bloğun söz konusu partiye "soğuk davrandığı" aktarıldı. Yazıda, "CHP, partinin (HDP) desteğini almaya devam etmek için istekli. Ama HDP'yi PKK'nın siyasi kanadı olarak gören İyi Parti aynı masaya oturmayı reddediyor" denildi.