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AVRUPA

Theresa May: Bana destek verin

Birleşik Krallık Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, Brexit anlaşması için kendisine destek verilmesini istedi.

DHA
Theresa May ve Angela Merkel
Theresa May ve Angela Merkel

Birleşik Krallık Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, Brexit anlaşması için kendisine destek verilmesini istedi.

May, AB liderlerinin de yardımı ile Brexit anlaşması için parlamentonun desteğini kazanabileceğine ve kaotik bir ayrılmayı engelleyebileceğine inandığını vurguladı.
Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan tedbir maddesinin geçici olacağı konusunda AB liderlerinden siyasi ve hukuki güvence isteyen May, "Geçen iki yılda size her zaman kolay olanı değil, doğru olanı yapacağım konusunda bana güvenebileceğinizi gösterdiğimi umuyorum" diye konuştu.

Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Brexit referandumundan çıkan kararı yerine getirmek ve müzakere edilmiş bir anlaşma ile AB'den ayrılmak isteyen bir çoğunluk bulunduğuna inandığını da vurgulayan May, AB liderlerinden Kuzey İrlanda sınırı konusundaki tedbir maddesinin bir tuzak olduğu algısını değiştirmek için kendisine yardım etmelerini istedi.

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