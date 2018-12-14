Theresa May şimdilik lider

İngiltere Başbakanı Theresa May, 317 milletvekilinin katılımıyla yapılan gizli oylamada, 117’ye karşı 200 milletvekilinin desteğini alarak güvenoylamasını kazandı. May’in oylama öncesi, milletvekillerine 2022 seçimlerinde yeniden Başbakanlığa aday olmama sözü verdiği belirtildi. May oylamayı kaybetseydi Başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalacaktı.
- Öte yandan May’e karşı 117 oy kullanıldığı dikkat çekilerek, İngiltere Başbakanı’nın ilerleyen günlerde işinin zor olduğu yorumları yapılıyor. Başbakan May oylamayı kazandığı için gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.
Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit anlaşması ağır eleştiriler alan May, oylama sonrası yeniden Brüksel’in yolunu tuttu. May’in mevcut anlaşmayı yeniden müzakere etmek için yollar aradığı belirtiliyor.