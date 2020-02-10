​Thüringen’de Merkel darbesi

Alman hükümetinin ve kamuoyunun tepkisi sonucu görevinden istifa etmek zorunda kalan Kemmerich, görevinden dolayı aldığı maaşı da Thüringen eyaleti hazinesine ödeyeceğini açıkladı. Berlin'de de federal düzeyde hükümeti oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) liderleri Başbakan Angela Merkel başkanlığında Thüringen'deki gelişmeleri görüşmek için toplandı. Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, Thüringen'de önce yeni bir başbakan seçilmesi ve ardından süratle eyalet meclisi seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar alındı. Başbakan Merkel'in isteğiyle Alman hükümetinin doğu eyaletlerinden sorumlu müsteşarı Christian Hirte de görevden ayrılmak zorunda kaldı.