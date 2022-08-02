Dünya THY Fransa ve Ruanda uçuşlarında koronavirüs tedbirlerini kaldırdığını duyurdu
AVRUPA

THY Fransa ve Ruanda uçuşlarında koronavirüs tedbirlerini kaldırdığını duyurdu

THY, Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR testi isteyen Fransa ve Ruanda'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
THY Fransa ve Ruanda uçuşlarında koronavirüs tedbirlerini kaldırdığını duyurdu
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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen Fransa ve Ruanda'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

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