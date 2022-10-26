THY: Rusya'ya aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Rusya'nın sır gibi sakladığı birlikte yer alan her kişinin belirli bir tür füze programlayan üç gruba ayrıldığına inanılıyor.



Bellingcat'ın raporuna göre, Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar, o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.