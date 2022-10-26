THY: Rusya'ya aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede,
"Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadesi kullanıldı.
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Adana'da cep telefonu bataryasının alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun yanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişi telefonunu tamir ettirmek işin teknik servise getirdi. Bir süre sonra müşteri, ısındığını fark ettiği telefonu servis çalışanına gösterdi. Telefonun bataryası, müşteri ve çalışanın incelediği sırada bir anda alev aldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde devam ediyor. Ukrayna'nın taarruzu devam ederken, Rusya Kiev güçlerinin saldırısına hava saldırıları ile cevap veriyor.
Sivil hedefler ve ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı bu saldırıların arkasındaki birim deşifre edildi.
KİMLİKLERİ İFŞA OLDU
İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat Rusya'nın gizli birliğini ifşa etti. İngiliz medyasının araştırma kuruluşunun raporundan derlediği haberlere göre, Yarbay Igor Bagnyuk komutasındaki birlik bu saldırıların arkasında.
Bagnyuk ve emrindeki askerler elektrik santrallerini ve şehirleri vuran ve onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıları düzenlemekle suçlanıyor.
Bellingcat, Rus karaborsasında elde edilen telefon kayıtları da dahil olmak üzere elde ettiği veriler ile bu birliğin yapısını deşifre ettiğini belirtiyor.
İŞTE EMİR KOMUTA ŞEMASI
Bu bilgiler ışığında emir komuta şeması da belirlendi. En tepede Tümgeneral Baranov yer alırken, ardından Albay Kapshuk, Yarbay Bagnyuk ve onun ardından da Yarbay Anton Timoshinov yer alıyor.
Ekibin geri kalanının çoğunun 20'li yaşların sonunda olduğu ve ekibin 27 kişiden oluştuğu belirtiliyor.
Rusya'nın sır gibi sakladığı birlikte yer alan her kişinin belirli bir tür füze programlayan üç gruba ayrıldığına inanılıyor.
Bellingcat'ın raporuna göre, Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar, o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.
Rusya sır gibi saklıyordu: Gizli birlik ifşa oldu!
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat Rusya'nın gizli birliğini ifşa etti. İşte Rusya'nın Ukrayna saldırılarının arkasındaki isimler...
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