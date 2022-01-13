Dünya THYden Kazakistan uçuşları hakkında yeni karar
ASYA

THY'den Kazakistan uçuşları hakkında yeni karar

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki olaylar nedeniyle bir süre ara verdiği Kazakistan'a tarifeli seferleri yeniden başlattı.

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THYden Kazakistan uçuşları hakkında yeni karar
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Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından 6 Ocak tarihinde güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı'nda bugün itibariyle uçuşlar yeniden başladı. THY'nin başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.

  • Antalya-Almatı tarifeli seferinin 15 Ocak'ta icra edilmesi öngörülüyor. Kazakistan'a uçulan diğer nokta olan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.

Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı bildirildi.

Kazakistan’dan çekilmeye başlayan Rus askerleri için tören düzenlendi
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Kazakistan’dan çekilmeye başlayan Rus askerleri için tören düzenlendi
Kazakistan'a 6 Ocak'ta konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Almatı'daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.


Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi
OYNAT 00:45
Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi
Kazakistan'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.


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