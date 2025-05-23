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TİKA Fildişi Sahili'ndeki yetim çocuklara umut oldu

TİKA Fildişi Sahili'ndeki yetim çocuklara umut oldu

13:1023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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Fildişi Sahili'nin tarihi sahil kenti Grand-Bassam'da bulunan Ulusal Kız Yetimhanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) sağladığı insani kalkınma desteği sayesinde yalnızca bir yetimhane değil aynı zamanda umut ve eğitim yuvası haline geldi.
Fildişi Sahili'nin tarihi sahil kenti Grand-Bassam'da bulunan Ulusal Kız Yetimhanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) sağladığı insani kalkınma desteği sayesinde yalnızca bir yetimhane değil aynı zamanda umut ve eğitim yuvası haline geldi.

Fildişi Sahili'nin tarihi sahil kenti Grand-Bassam'da bulunan Ulusal Kız Yetimhanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) sağladığı insani kalkınma desteği sayesinde yalnızca bir yetimhane değil aynı zamanda umut ve eğitim yuvası haline geldi. TİKA' nın temel altyapıdan eğitime, sağlıktan erken çocukluk bakımına kadar uzanan desteği, Grand-Bassam Ulusal Kız Yetimhanesinin hem fiziksel yapısını güçlendirdi hem de çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltti.

TİKA'nın çok yönlü katkılarıyla altyapısını güçlendirdiği yetimhane, yetim kalan ya da sosyal nedenlerle koruma altına alınan onlarca kız çocuğuna yeni gelecek sunuyor.

TİKA'nın temel altyapıdan eğitime, sağlıktan erken çocukluk bakımına kadar uzanan destekleri, kurumun hem fiziksel yapısını güçlendirdi hem de çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltti.


TİKA'da her alanda etkili ve kalıcı destek sunuyor

Grand-Bassam Ulusal Kız Yetimhanesi Müdürü Marcel Legris ve eğitimcilerinden Kamara Isha Ishata, TİKA'nın yetimhaneye yaptığı yardımları ve kurumun faaliyetlerini değerlendirdi.

Legris, "Şu anda 74 kız öğrencimiz var. Eğitim seviyeleri ilkokuldan liseye hatta üniversiteye kadar değişiyor. Çocuklarımız okul yılı boyunca burada kalıyorlar. Sadece Paskalya ya da Noel gibi özel tatillerde ya onları buraya yönlendiren kuruluşa ya da geldikleri ailelere geri gönderiyoruz. Hafta sonları dahil, tüm çocuklar burada. Personelimiz 24 saat esasına göre çalışıyor, bakım hizmetinde hiçbir kesinti yaşanmıyor." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın katkılarının kuruma büyük ivme kazandırdığını vurgulayan Legris,
"TİKA'nın ilk katkısı, yetimhanemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan su meselesine çözüm getirmek oldu. Bir su kulesi inşa ettiler. Ardından sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı bir jeneratör temin edildi. Eğitimde de çok önemli destek sundular, kütüphanemiz bilgisayarlarla donatıldı ve 10 adet modern bilgisayar teslim aldık."
dedi.
Legris, küçük yaştaki çocuklara yönelik özel bakım odasının kurulduğunu ve bu alanda hafif engelli çocukların da ihtiyaçlarına uygun ortam sağlandığını dile getirerek,
"Masalar, onların kullanımına uygun şekilde tasarlandı, açık havada oyun alanları oluşturuldu. Ayrıca revirimiz tamamen yenilendi. Yataklar, masalar, ilaç dolapları ve her şey TİKA'nın katkılarıyla mümkün oldu."
diye konuştu.

"Türkiye bizi asla yalnız bırakmadı"

Türkiye ile işbirliğinin uzun yıllara dayandığını belirten Legris, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Büyükelçisi (Deniz Erdoğan Barım), kurumumuzu defalarca ziyaret etti. Ekibi düzenli olarak buraya geliyor. 29 Şubat 2016'da Türkiye'nin First Lady'si Emine Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (Numan Kurtulmuş) da buradaydı. Görüyorsunuz, bu işbirliği köklü bir geçmişe dayanıyor. Türkiye, bizi asla yalnız bırakmadı. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Sayın Büyükelçi'ye bir kez daha en derin şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


Sevgiyle inşa edilen bir eğitim ortamı

Uzman eğitmen Kamara Isha Ishata da yetimhanede sadece akademik değil aynı zamanda psikolojik ve duygusal bir eğitim süreci yürütüldüğünü kaydederek, "Çocuklarımız çoğu zaman annesiz, babasız ya da sosyal açıdan kırılgan koşullarda buraya geliyor. Onları bireysel hikayeleriyle karşılıyor, davranışlarını gözlemleyerek geçmiş travmalarını anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Çocuklara önce güven, sonra sevgi vermeye odaklandıklarının altını çizen Ishata,
"Bu güven ortamı, çocukların eğitmenlerle bağ kurmalarını ve bir aile ortamı hissi kazanmalarını sağlıyor. Biz, onlar için birer anne ve baba gibiyiz. Onlara yalnızca okul eğitimi değil aile eğitimi ve yaşamsal beceriler de kazandırıyoruz. Hedefimiz, kurumu terk ettiklerinde kendi ayakları üzerinde durabilecek donanıma sahip bireyler olmaları."
ifadelerini kullandı.



#Fildişi Sahili
#Grand-Bassam Ulusal Kız Yetimhanesi
#Orphanage National des Filles de Grand-Bassam
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
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