TİKA Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı verdi

Başkent Hartum'da düzenlenen ve Hepimiz Değeriz Derneğinin desteklediği program, kanser hastası çocukların tedavileri sırasında ikamet ettiği "İçimizde Umut Var" merkezinde yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden ve Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen katıldı.

Kanser hastası çocuklar için verilen iftarın ardından çocuklara hediyeler takdim edildi ve farklı oyunlar oynandı.

Büyükelçi Neziroğlu, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da ramazan ayının gelmesiyle gıda yardımlarının dağıtılması, iftarlar düzenlenmesi ve su kuyularının açılması gibi insani yardım faaliyetlerimizde ciddi bir artış oldu." dedi.

Kanser hastası çocuklarla iftar yaptıklarını belirten Neziroğlu, "Bulunduğumuz merkezde 35 tane Sudanlı yavrumuz kanser tedavisi görüyor. Daha önce burayı ziyaret etmiştik, zaman zaman da destekte bulunuyoruz. Bugün TİKA'nın katkılarıyla bu iftarı düzenledik, hediye dağıttık ve onları mutlu etmeye çalıştık, hastalıklarını bir nebze unutturmaya çalıştık. Ramazan ayı boyunca da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

REKLAM

TİKA Hartum Koordinatörü Özden ise TİKA olarak ramazanda gıda yardımları ve iftar programları yaptıklarını, bugün de kanser hastası çocukları ve ailelerinin konakladığı yurtta iftar yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

Hepimiz Değeriz Derneğinde gönüllü Alemeddin Adem İdris de kanser tedavisinin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, program için TİKA'ya teşekkür etti.

FOTOĞRAF 18 Bu hafta altısı yerli 10 film sinemaseverlerle buluşacak. İşte vizyona yeni girecek filmlerin listesi şöyle: 'FLAŞBELLEK'<br><br>Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı \"Flaşbellek\" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.<br><br> Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.<br><br> Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.<br><br> 'HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA'<br><br>Ödüllü oyuncular Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Jenny Slate, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ı bir araya getiren \"Her Şey Her Yerde Aynı Anda\" filminin yönetmenliğini Dan Kwan ve Daniel Scheinert üstlendi.<br><br> Komedi, macera ve fantastik bilim-kurgu unsurlarını barındıran yapım, ailesi ve işiyle sıradan bir hayatı olan Evelyn'in, bir anda tüm çoklu evrenlerdeki benliklerine vakıf olması ve evreni kurtaracak yegane gücün kendisi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları işliyor.<br><br> 'KOMPLO'<br><br>Tarık Saleh'in yönettiği \"Komplo\" filminin başrollerini Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster ve Kiefer Sutherland paylaştı.<br><br> Gerilim-aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın senaryosunu, J.P. Davis kaleme aldı.<br><br> Ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper'ın yaşadıklarını beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şöyle:<br><br> \"Borç içinde olan ve ailesini geçindirme konusunda çaresizlik içinde olan Harper, özel bir yeraltı askeri gücüyle anlaşır ve sözleşme yapar. İlk görevi ters gittiğinde, seçkin asker kendini çok tehlikeli bir komplonun içinde bulur ve hayatta kalmak için mücadele eder.\"<br><br> 'KİRPİ SONİC 2'<br><br>Jeff Fowler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter ve Natasha Rothwell'in oynadığı \"Kirpi Sonic 2\", bir önceki filmde yaşananlardan sonra Tom'un yanında kalan Sonic'in, bu kez yanında daha güçlü bir silahla karşısına çıkan Dr. Robotnik ile yeni mücadelesini anlatıyor.<br><br> 'BİR DİLEK TUT'<br><br>Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın ve Yusuf Kemal Kılkış'in oynadığı \"Bir Dilek Tut\", fantastik aile filmi severlerin ilgisini çekmeye aday.<br><br> Meta Akkuş'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, yaşadıkları yerden ailesiyle İstanbul'a taşınan 12 yaşındaki Berke’nin, okulda maruz kaldığı akran zorbalığıbaş etme macerasını işliyor.<br><br> 'KENDİNDEN KAÇAK'<br><br>Yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen \"Kendinden Kaçak\" filminde, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şevket Çapkınoğlu, Güner Özkul, Suat Sungur, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin, Uğur Toprak Satır, Özgür Biber ve Eslem Akar rol aldı.<br><br> Levent Türkan tarafından yönetilen film, üstlerine kalan bir suç sebebiyle hapse giren bir grup arkadaşın, masumiyetlerini ispatlama çalışmalarını ele alıyor.<br><br> 'SON PARTİ'<br><br>Enes Ateş'in yönettiği; Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş ve Sezer Sarıçay'ın başrollerinde oynadığı \"Son Parti\", lise son sınıf öğrencisi bir grup arkadaşın sınavlar öncesi gerçekleşecek partide yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.<br><br> HAFTANIN YERLİ KORKU FİLMLERİ<br><br>Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı \"Şeytanın Kitabı\" ile Ozan Ceylan'ın yönettiği \"Mahluk\" haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.<br><br> ANİMASYON MERAKLILARI İÇİN 'DÜŞLER FABRİKASI'<br><br>Kim Hagen Jensen ve Tonni Zinck tarafından sinema perdesine taşınan animasyon yapım \"Düşler Fabrikası\", geniş hayal gücüne sahip Minna'nın, düşlerin nasıl yapıldığını keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Sinema salonlarında yarın vizyona girecek 10 yeni film Sinemaseverler, 'Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?', 'Vizyonda hangi filmler var?' sorularına yanıt arıyor. Her cuma günü yeni filmlerin vizyona girdiği sinema salonlarında bu hafta (8 Nisan haftası) 6'sı yerli, 4'ü yabancı olmak üzere toplam 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Listede, IMDb'de 8.9 puana ulaşan ve Letterboxd'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak 1. sıraya yükselen 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi var. Ayrıca Derviş Zaim'in son filmi 'Flaşbellek ve Jim Carrey'nin rol aldığı Jeff Fowler imzalı 'Kirpi Sonic 2 de vizyona girecek filmler arasında.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder