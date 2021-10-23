Dünya Tim Cookun Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musktan Apple bez göndermesi
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Tim Cook'un Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul'da hizmete açılan Apple Bağdat Caddesi mağazasını tüm dünyaya duyurdu. Elon Musk'ın yanıtı ise gecikmedi. Tesla CEO'su Musk bu paylaşıma 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yaparak cevap verdi.

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Tim Cookun Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musktan Apple bez göndermesi
Elon Musk - Tim Cook

ABD'li teknoloji devi Apple, şu anda İstanbul Üsküdar ve Beşiktaş mağazalarıyla ülkemizde faaliyet gösteriyordu. Ancak marka, üçüncü mağazasını Kadıköy'de hayata geçirdi.

Teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üçüncü mağazasını İstanbul Caddebostan'da açıldığını duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

"Bağdat Caddesi" olarak isimlendirilen yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyor.

TIM COOK DUYURDU

Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın açılışını Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“İstanbul’daki yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”

ELON MUSK'TAN YANIT GELDİ

Elon Musk, Tim Cook'tun Twitter'dan yaptığı çağrıya cevap vererek, "Gelin Apple Parlatma Bezi'ni görün." dedi.

Apple, geçtiğimiz günlerde yurt dışı fiyatı 19 dolar olan ürün parlatma bezini, ülkemizde 199 TL'ye satışa çıkarmış ve tepki çekmişti.

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