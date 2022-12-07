Dünya Time dergisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyi Yılın Kişisi seçti
AMERİKA

Time dergisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti

ABD merkezli Time dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukraynalılara ilham vererek, Rusya'nın yıkıcı işgaline karşı gösterdiği cesareti ve liderliğinden dolayı "Yılın Kişisi" seçildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Time dergisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyi Yılın Kişisi seçti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy.

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılki seçim, hafızalardaki en net seçimdi. Ukrayna savaşı insanı ister umutla, ister korkuyla doldursun, Zelenskiy on yıllardır görmediğimiz bir şekilde dünyayı harekete geçirdi. 24 Şubat'ta Rus bombalarının düşmeye başlamasından sonraki haftalarda, Kiev'den kaçmama ve destek toplama kararı çok önemliydi. 25 Şubat'ta kabinesinin yerli yerinde olduğunu gösteren ilk 40 saniyelik Instagram gönderisinden parlamentolar, Oscar törenleri, Grammy Ödülleri gibi salonlara uzaktan yaptığı konuşmalara kadar her yerdeydi. Dünyayı kasıp kavuran bir eylem dalgası başlattı." denildi.

İngiliz Financial Times gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i gösterdiği olağanüstü liderlik ve cesaretinden dolayı "Yılın Kişisi" ilan etmişti.

Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti
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Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti

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