Time dergisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılki seçim, hafızalardaki en net seçimdi. Ukrayna savaşı insanı ister umutla, ister korkuyla doldursun, Zelenskiy on yıllardır görmediğimiz bir şekilde dünyayı harekete geçirdi. 24 Şubat'ta Rus bombalarının düşmeye başlamasından sonraki haftalarda, Kiev'den kaçmama ve destek toplama kararı çok önemliydi. 25 Şubat'ta kabinesinin yerli yerinde olduğunu gösteren ilk 40 saniyelik Instagram gönderisinden parlamentolar, Oscar törenleri, Grammy Ödülleri gibi salonlara uzaktan yaptığı konuşmalara kadar her yerdeydi. Dünyayı kasıp kavuran bir eylem dalgası başlattı." denildi.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa REKLAM December 7, 2022

İngiliz Financial Times gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i gösterdiği olağanüstü liderlik ve cesaretinden dolayı "Yılın Kişisi" ilan etmişti.

DÜNYA Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti