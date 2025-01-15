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Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti: 6 bin dolar kazandı

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti: 6 bin dolar kazandı

10:5515/01/2025, Çarşamba
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20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.
20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Londra'da bir mağazadan aldığı tıraş bıçağıyla yüzünü kesen Nick Silverthorn, firmanın hatalı olduğunu öne sürüp dava açtı. Silverthorn, 6 bin 650 dolar kazandı.

Londra'da 48 yaşındaki Nick Silverthorn, bir mağazadan ilk kez aldığı tıraş bıçağı kullandı. Silverthorn'un yüzünün iki tarafını da kesildi. Bıçaklarının hatalı olduğunu öne süren adam, firmaya dava açtı.


Tazminat davası açan Silverthorn, 6 bin 650 dolar kazandı. Kesiklerinin haftalarca iyileşmediğini ve iz kaldığını söyleyen Silverthorn, "Bunlar sıradan bir kesik değildi. Kanama dakikalarca durmadı" dedi.


20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.


#Londra
#Tıraş Bıçağı
#Mahkeme

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