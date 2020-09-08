Tiyatroda son perde

Suudi Arabistan’da görülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda canice öldürülmesine dair davada skandal bir karara imza atıldı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada 8 kişi suçlu bulundu ancak bu kişilere hafif cezalar verildi. Suudi Arabistan’da görülen davada savcılık açıklamasına göre, 5 kişi 20’şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Skandal kararda mahkeme kararın temyiz aşamasının bulunmadığına ve dosyanın kapatılarak cezaların hemen infaz edileceğine hükmetti. Kararla Kaşıkçı cinayeti zanlıları Suud mahkemesi tarafından korunmuş oldu. Mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetinde başta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olmak üzere cinayette parmağı olduğu öne sürülen Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltmemişti. Mahkeme, hakkında suçlama yöneltilen kişilerin kimlik bilgisini de kamuya açıklamadı.

ADALET PARODİSİ

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, davada çıkan karara ilişkin, “Kararın hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti yok. Adil, insaflı ve şeffaf olmayan bir (yargılama) sürecini tamamladılar.” ifadesini kullandı. Suudi savcılık makamının tutumunu “adalet parodisi” şeklinde niteleyen Callamard, kararın hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti olmadığı gibi, adil, insaflı ve şeffaf olmadığını vurguladı.