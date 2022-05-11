Dünya Togoda düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü
AFRİKA

Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

Togo'nun Burkina Faso sınırında düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Koundjouare kantonunda konuşlu askerler kimliği belirsiz silahlı kişilerce pusuya düşürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Togoda düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü
Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü

Terör saldırısında resmi olmayan rakamlara göre 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Aynı bölge Kasım 2021'de de saldırıya uğramıştı.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

Bu rotada yer alan Benin, yılbaşından bu yana 2 kere terör saldırılarının hedefi oldu.

Onlardan çok özür diliyorum

'Onlardan çok özür diliyorum'

​Arabasının başına gelenleri kameradan izleyince şok oldu.
Millet İttifakına güven azalıyor

Millet İttifakı'na güven azalıyor

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı

​Mağazanın tavanı çöktü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı benzemez ittifakı sandığa gömeceğiz.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.