Tokyo’da 212 kilogramlık orkinos 273 bin dolara alıcı buldu

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te Hristiyan mezarlığını tahrip etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir grup Yahudi yerleşimci, Hristiyanlara ait mezarlığa saldırarak kabirlere zarar verdi. Yılbaşı tatili olan 1 Ocak Pazar günü, Doğu Kudüs'teki Sion Tepesi'nde yer alan Protestan mezarlığına gizlice giren Yahudi yerleşimciler, otuzdan fazla mezarı tahrip etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 Yahudi yerleşimci, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırarak, ikonlara zarar verdi ve moloz parçalarını etrafa attı. Mezarlıktan sorumlu Kudüs Piskoposluk İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 'kipa ve 'tallit' giyen genç yaşlardaki en az 2 vandalın, çoğu tarihi, otuzdan fazla mezar taşını kasten ve acımasızca parçaladığı” belirtildi. Tahrip edilen mezar taşları arasında, mezarlığın bitişiğindeki Kudüs Üniversite Koleji'nin kurucusu Protestan Piskopos Samuel Gobat'ın büstünün de bulunduğu mezar taşı ile İngiliz mandası dönemine ait 3 Filistinli polis memurunun mezarları bulunduğu kaydedildi.