Dünya Tokyoda 212 kilogramlık orkinos 273 bin dolara alıcı buldu
ASYA

Tokyo’da 212 kilogramlık orkinos 273 bin dolara alıcı buldu

Japonya'da mezata çıkartılan 212 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos yaklaşık 273 bin dolara alıcı buldu. Söz konusu satış 1999 sonrası kayda geçen mezatlar arasında altıncı sıraya yerleşti.

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Haber Merkezi AA
Tokyo’da 212 kilogramlık orkinos 273 bin dolara alıcı buldu
212 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos 36 milyon yene satıldı.

Dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen başkent Tokyo sahilindeki Toyosu Pazarında yeni yıl mezatı düzenlendi.

Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 212 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos 36 milyon yene satıldı.

Orkinos, Toyosu'da faal hizmet veren orta ölçekli taze balık toptancısı "Yamayuki" tarafından satın alındı.

Söz konusu satış 1999 sonrası kayda geçen mezatlar arasında 6. sıraya yerleşti.

Geçen yıl 211 kilogramlık balık 145 bin dolar, 2021'de 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020'de 276 kilogram balık 1,87 milyon dolara, 2019'da ise 278 kilogramlık balık 3,2 milyon dolara satılmıştı.

Mezat satış fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, Kovid-19'un, taze ürün piyasalarına yönelik ekonomik etkilerinin zayıfladığının göstergesi olarak nitelendirildi.

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