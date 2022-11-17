Dünya Tokyoda tren raydan çıktı
ASYA

Tokyo'da tren raydan çıktı

Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü. Katsushika bölgesindeki Keisei-Takasago İstasyonu yakınlarında bir yolcu treni, yerel saatle 10.20 sıralarında raydan çıktı. Tren işletmecisi Keisei Elektrikli Demir Yolu şirketi, 8 vagonlu trenin kaza sırasında hangara doğru yol aldığını açıklarken, trende yolcu bulunmaması faciayı önledi.

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Haber Merkezi İHA
Tokyoda tren raydan çıktı
Tokyo'da tren raydan çıktı

Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü.

Katsushika bölgesindeki Keisei-Takasago İstasyonu yakınlarında bir yolcu treni, yerel saatle 10.20 sıralarında raydan çıktı.

Tren işletmecisi Keisei Elektrikli Demir Yolu şirketi, 8 vagonlu trenin kaza sırasında hangara doğru yol aldığını açıklarken, trende yolcu bulunmaması faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Keisei-Ueno ile Chiba eyaletindeki Ichikawamama istasyonları arasındaki hatta seferler geçici olarak askıya alındı.

Keisei-Takasago ile Shin-Kamagaya istasyonları arasındaki ekspres tren seferlerinde de aksama yaşandı. Kazanın nedeni kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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