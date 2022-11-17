Tokyo'da tren raydan çıktı

Tahran Metrosu’nda duyulan silah sesleri korku ve paniğe neden oldu

İran'da Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkenin birçok yerinde devam ederken, Tahran Metrosu'nda silah seslerinin duyulması, korku ve paniğe yol açtı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde metrodaki kalabalığın bir anda kaçmaya başladığı görüldü. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte metroda izdiham yaşanırken, sivil kıyafetli kişilerin kaçanları darbettiği, 'başını örtmeyen' bazı yolcuların ise başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı.