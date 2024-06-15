Topal ördek zirvesi

Üçüncü yılına girecek Ukrayna Savaşı, Gazze’de devam eden soykırım, küresel ekonomik problemler ve krizlerin gölgesinde, İtalya’nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia’da toplanan G7 Liderler Zirvesinde Batılı 7 büyük ekonomik güç bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu’nda birinci parti çıkan İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nin lideri ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, seçimlerde ağır yara alan ve topal ördek konumuna düşen dünya liderlerini zirvede ağırladı. Politico dergisi, “6 topal ördek ve Meloni” başlıklı analizinde söz konusu buluşmanın bir gövde gösterisinden ziyade, koltukları sallanan dünya liderleri ile aşırı sağcı Meloni’nin son buluşması yorumunu okuyucularıyla paylaştı. Zirveye katılan çoğu Batılı liderin yıl sonu koltuklarında olmayacağı şimdiden değerlendiriliyor.

KONUŞMALARI CİDDİYE ALINMAYACAK

Liderlerden çoğunun ülkelerdeki siyasi krizler ve uzun süren yıpratıcı iktidarlardan ötürü yıpranmış vaziyette olduğu vurgulanan yazıda, İngiltere’de 14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin Başbakanı Rishi Sunak’ın muhtemelen seçimi kaybedeceği ifade edildi. Fransa lideri Emmanuel Macron’un erken seçim çalışmalarında olduğu, ancak anketlere göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’ne karşı muhtemel bir hezimet yaşayabileceği kaydedildi. Söz konusu liderlerin G7'de yapacağı görüşmelerin ne denli bağlayıcı olacağı sorusuna sebep oldu. Örneğin İngiltere'de Muhafzakar Parti yerine İşçi Partisi'nin iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BIDEN’A VEDA TRUMP’A HAZIRLIK

Alman Şansölye Olaf Scholz’un iktidarının da sallantıda olduğu ifade edilirken, 9 yıldır Kanada’yı yöneten Başbakanı Justin Trudeau’nun görevi bırakmaya yönelik daha önce açıklamalar yaptığı hatırlatıldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın bu yılın sonlarına doğru yapılacak seçim öncesi onay oranının taban yaptığı ve seçilme şansının oldukça düşük olduğu kaydedilen çalışmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın da Kasım seçimlerinde koltuğu Trump’a devredebileceği kaydedildi. Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın mahkemece suçlu bulunduğu hatırlatılırken, Demokratların Trump karşısında güçlü bir şansının olmadığına işaret edildi.

SUNAK YÜRÜYEN ÖLÜ

Siteye konuşan Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemi ABD NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, "Meloni hariç, G7 zirvesindeki liderlerin hepsi oldukça zayıf" yorumunda bulundu. “Trudeau muhtemelen bir sonraki seçimi kazanamayacak. Biden'ın zorlu bir seçim yarışı var” diyen Daalder, “Scholz zayıfladı. Macron zayıfladı. Sunak 'yürüyen bir ölü ve Kishida'nın da evinde ciddi sorunları var” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DA SEÇİM ZAFERİ SONRASI EV SAHİBİ

Aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri olarak iktidara geldikten iki yıl sonra Avrupa Parlamentosu’nda ciddi bir zafer elde eden İtalya Başbakanı Meloni’nin ev sahibi olması dışında, toplantıda konumu en sağlam lider olduğuna dikkat çekildi. Meloni’nin Avrupa’nın ilerleyen yıllardaki politikalarını belirlemede büyük rol oynayacağı kaydedilen çalışmada, İtalyan liderin bu öz güvenle kameralar karşısına geçtiğine değinildi. G7’nin ana gündem maddelerinde çıkmazda olduğu vurgulanan analizde, bu durumun toplantıya katılan liderlerin güçlü bir pozisyonda olmamasıyla doğru orantılı olduğuna da değinildi.

Zirveye Meloni damgası

G7'nin bu yılki ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni iki günü geride bırakan zirvede gündem oluşturan hareketleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Meloni önceki gün Fasano kentindeki Borgo Egnazia’da ülke liderlerini karşıladı. Meloni’nin ABD Başkanı Joe Biden’ı yaklaşık 20 dakika boyunca beklerken sıkıldığı anlar kameralara yansırken Meloni, bu sırada gazetecilerle selfie çektirdi. Meloni ayrıca Biden’a “Bir kadın bu kadar bekletilmez” sözleriyle esprili yorum yaptı.

Sunak'tan samimi ilgi!

G7 zirvesi kapsamında bir araya gelen İngiltere Başbakanı Sunak ve İtalya Başbakanı Meloni'nin samimi görüntüleri kısa sürede dünyada ses getirdi.

Macron'a mimikli tepki

G7 liderlerinin yayınladığı taslak bildiride cinsel haklar ve üreme hakları konusundaki bölümde kürtaj kelimesine yer verilmedi. Meloni'nin bildiriden "güvenli ve yasal kürtaj" ifadesinin çıkarılmasını talep ettiği, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ise buna karşı çıktığı bildirilmişti. Meloni’nin Macron’la el sıkışması sonrası gözlerini devirmesinde de bu gerilimin etkili olduğu belirtildi.

Biden yönünü kaybetti

Aile fotosu sonrası da İtalya Başbakanı Meloni, "Geç kaldık hemen başlayalım çalışmaya" sözleriyle liderleri salona davet etti. Başkan Biden’ı birden fazla liderin yönlendirmeye çalışması yine sosyal medyada “Biden’a yol göstermek için kaç kişi gerekiyor?” yorumlarına neden oldu.

Zelenski "Marshall Planı" talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben yaptığı konuşmada, liderlerden, Ukrayna'nın kalkınması için "Marshall Planı"na benzer bir planın hazırlanmasını talep etti. Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenski, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Diğer yandan G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Rus toprakları dışındaki dondurulmuş varlıklarını Ukrayna için kullanma kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Rus toprakları dışındaki dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar yardım aktarımı yapacaklarını duyurdu. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma iş birliği anlaşmasına da imza attı.







