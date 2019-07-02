Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Topraklarımız PKK üssü değil
ORTADOĞU

Topraklarımız PKK üssü değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki taraflar için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sefin Dizayi
Sefin Dizayi

TEHDİT EDEMEZSİNİZ

Dizayi, PKK'nın komşu ülkelerle birlikte IKBY'nin güvenlik ve istikrarını tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, örgütün bölgedeki çatışma ortamının nedeni olduğunu ifade etti. Dizayi, "Bu tür grupların varlığı bölgenin ve vatandaşların zarar görmesine neden oluyor ve sınırdaki çok sayıda köyün imarına engel oluyor" dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ VERİMLİ GEÇTİ

Dizayi, bir süre önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Sayın Erdoğan ile görüşmesi çok verimli oldu. Sadece siyasi alanda değil, Irak ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari hacminin artırılması anlamında çok önemli görüşmeydi."

  • Irak'ın kuzeyine Pençe
  • Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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