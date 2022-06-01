Dünya Torontoda son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
AMERİKA

Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada'nın Toronto kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında dün 78 yılın rekoru kırıldı.

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Haber Merkezi AA
Torontoda son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Foto/arşiv

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı'nda yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 32,1 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada bu sıcaklığın, 1944'te yılın bu zamanında "rekor" olarak kaydedilen 31,1 santigrat dereceyi aştığı ifade edildi.

32,1 santigrat derece sıcaklığın, nemle 36 santigrat derece hissedildiği belirtilerek, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bol su tüketilmesi tavsiye edildi.

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