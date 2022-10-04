Dünya Trablus çıkarması
ORTADOĞU

Trablus çıkarması

Son dönemde siyasi anlamda hareketli günler geçiren Libya’ya Türkiye’den üst düzey bir heyet diplomatik temas kapsamında gitti.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Trablus çıkarması
Trablus çıkarması

Son dönemde siyasi anlamda hareketli günler geçiren Libya’ya Türkiye’den üst düzey bir heyet diplomatik temas kapsamında gitti. Siyasi istikrarın sağlanması ve olayların dinmesi için her fırsatta Libya ile olan temaslarını sürdüren Türkiye, seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dâhil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulundu.

HEYETTE 4 BAKAN BULUNDU

Libya’ya giden heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Türk heyeti, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya geldi. Heyet üyeleri mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Diplomatik kaynaklar, Libya'da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret etti.

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