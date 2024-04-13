TRT ekibine kasten saldırdı

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu, aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde “sürpriz bir askeri operasyon” başlattığını açıklamış, evlerin, camilerin ve yolların hedef alındığı saldırılarda çok sayıda Filistinli ölmüş ya da yaralanmıştı. Kadın-çocuk demeden on binlerce sivili katleden İsrail, dün Nusayrat Mülteci Kampı'nda saldırılarını sürdürdü. Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazeteciler kasten hedef alındı.





AYAĞINI KAYBETTİ

Kampta yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibi, tank atışıyla vuruldu. Saldırıda TRT Arapça kameramanı Sami Şahade ayağını kaybetti. TRT Arapça muhabiri Sami Berhum saldırıyı hafif yaralı atlattı. Aynı saldırıda gazeteci Muhammed es-Savalihi de sağ elinden yaralandı. Ayağını kaybeden Şahade, tedavisi esnasında şunları söyledi: “Dünya kamuoyuna sesleniyorum! Bizler gazeteciyiz. Basın can yeleği giymemize rağmen, İsrail bizleri hedef almakta. Tek ayak olsam da bastonla kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim.”

Yaralanan gazeteciler, tedavi için Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terör devleti İsrail, dün Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. TRT Arapça ekibi kasten hedef alındı. Tank atışıyla kameraman Sami Şahade ayağını kaybetti, muhabir Sami Berhum ise saldırıyı hafif yaralı atlattı. Şahade, “Tek ayak olsam, bastonla kalsam da Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim” dedi.





Batı sesini yükseltmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze’de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’deki Nusayrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından saldırıya uğrayan TRT Arapça ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan muhabir Sami Şahade’ye şifa diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum.



