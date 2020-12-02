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Dünya Trump 2024 başkanlık seçimlerinde de aday olacak
AMERİKA

Trump 2024 başkanlık seçimlerinde de aday olacak

ABD'de son seçimlerde rakibi Joe Biden'a mağlup olan ülkenin 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlendiği Noel resepsiyonunda 'dört yıl içinde' Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donal Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi. Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir dört yıl oldu” dedi.

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"2024'TE YİNE ADAYIM"
Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor. Trump etkinlikte yaptığı konuşmada “Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

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