Dünya Trump ABDnin sonu olmayan saçma savaşlardan çıkma vakti geldi
ORTADOĞU

Trump: ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çıkma vakti geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD'nin sonu olmayan savaşlardan çıkma vaktinin geldiği söyleyen Trump "Kürtlere bizimle birlikte savaşmaları için para ve mühimmat verdik artık

sadece bize yararı olan yerlerde savaşacağız ve kazanacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump
Trump

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD sözde Suriye’de sadece 30 gün kalacaktı, bunun üstünden yıllar geçti. Kaldık ve gittikçe daha derin bir savaşa düştük. Kısa zamanda DAEŞ’I yüzde 100 yok ettik.”

"Pek çok DAEŞ’liyi yakaladık, çoğu da Avrupa’dan fakat Avrupa onları geri almak istemedi. Bize sen tut ABD! Dediler. Biz de dedik “HAYIR”."

Kürtlere para ve mühimmat verdik

"ABD her zaman "enayi" olandı, NATO'da, ticarette her şeyde. Kürtler bizimle savaştı bunun için onlara para ve mühimmat sağlandı. Onlar Türkiye'yle yıllardır süren bir mücadele içindeler. Bunu şu ana kadar erteledim ama artık şimdi ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çıkma vakti. Sadece bize yararı olan yerlerde savaşacağız ve kazanacağız."

Bundan sonrasını onlar halletsin

"Türkiye, Avrupa, Suriye , İran, Irak, Rusya ve Kürtler bundan sonra, DEAŞ tutuklularıyla ne yapacaklarını kendileri halledecekler. Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil ötedeyiz, bizim yakınımıza gelirlerse onlarla tekrar savaşırız."

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