Dünya Trump Bölgede ABD askeri yok
AMERİKA

Trump: Bölgede ABD askeri yok

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı yeni açıklamalarda bölgeden ABD askerlerinin çekildiğini ve operasyonu yakından takip ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump operasyonu yakından takip ettiğini söyledi.
Trump operasyonu yakından takip ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kürtlere saldırıyı çok uzun zamandan beri planlıyor.Onlar daima savaş halinde. Bizim saldırı alanında hiçbir askerimiz ve askeri varlığımız yok . Sonu olmayan savaşları bitirmeye çalışıyorum. Türkiye NATO üyesi. Başkaları "Dışarıda durun" diyor, bırakın Kürtler kendi savaşlarını kendileri versin (finansal yardım bile olmadan)."

Türkiye'nin kurallara göre oynamaması halinde yaptırımlarla yüzleşebileceğini de söyleyen Trump durumu yakından izlediğini belirtti.

Biri bebek 2 şehit

Biri bebek 2 şehit

​PKK/PYD'li teröristler sivilleri hedef aldı.
Trump: Bölgede ABD askeri yok

Trump: Bölgede ABD askeri yok

​Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
5 köy terörden arındırıldı

5 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Barış Pınarı'na<br>milli damga

Barış Pınarı'na
milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.

Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.