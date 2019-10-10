Trump: Bölgede ABD askeri yok

ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kürtlere saldırıyı çok uzun zamandan beri planlıyor.Onlar daima savaş halinde. Bizim saldırı alanında hiçbir askerimiz ve askeri varlığımız yok . Sonu olmayan savaşları bitirmeye çalışıyorum. Türkiye NATO üyesi. Başkaları "Dışarıda durun" diyor, bırakın Kürtler kendi savaşlarını kendileri versin (finansal yardım bile olmadan)."

Türkiye'nin kurallara göre oynamaması halinde yaptırımlarla yüzleşebileceğini de söyleyen Trump durumu yakından izlediğini belirtti.