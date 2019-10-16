Dünya ABD Başkanı Trumptan Barış Pınarı açıklaması Bu Türkiye ile Suriye arasındadır benim sorunum değildir
BARIŞ PINARI HAREKATI

Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir

ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı açıklaması: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır benim sorunum değildir

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" dedi. Öte yandan, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yapan Trump "Melek değiller" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.

  • Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi. Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.

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