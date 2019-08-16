Dünya Trump dünyanın en büyük adasına gözünü dikti
AMERİKA

​Trump dünyanın en büyük adasına gözünü dikti

Trump dünyanın en büyük adasına gözünü dikti

ABD Başkanı Trump'ın dünyanın en büyük adası olan Danimarka'nın Grönland Adası'nı satın almak istediği iddia edildi. Danimarka, özerk statüdeki adaya her yıl 500 bin dolar harcama yapıyor. ABD Hükümeti, Grönland adasını askeri açıdan stratejik bir konumda görüyor. ABD başkanlarında Truman, 55 bin kişinin yaşadığı adayı 1946'da 100 milyon dolara satın almak istemiş fakat Danimarka kabul etmemişti. ABD, daha önce de Rusya'dan Alaska'yı satın almıştı.

Haber Merkezi Diğer
Grönland Adası.
Grönland Adası.

Eski ABD başkanlarından Harry Truman, 1946'da 2,160 milyon kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan, yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.

Danışmanlarına talimat verdi

Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini, ilkbaharda bir yemekte konuklardan birinin Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı 500 milyon dolarlık kaynağı bulmakta zorlandığını söylemesinden sonra gündeme getirdiği ve Beyaz Saray'daki danışmanlarına konuyu araştırma talimatını verdiği öne sürülüyor.

Daha sonra çeşitli vesilelerle konuyu yeniden gündeme getiren Trump'ı, sadece 55 bin kişinin yaşadığı adanın doğal kaynakları ve jeopolitik öneminin cezbettiği belirtiliyor.

Grönland adası.

ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolara aldı

Wall Street Journal'a göre danışmanları Trump'a bu konuda destek verdi ve ABD Başkanı'nın 1867'de Rusya'dan Alaska'nın 7,2 milyon dolara satın alınması gibi bir siyasi miras bırakabileceğini söyledi. 1,5 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü olan Alaska'ya ödenen paranın bugünkü değerinin 2018 rakamlarıyla 108 milyon dolar olduğu hesaplanıyor.

  • Grönland, ABD için askeri açıdan stratejik bir konumda yer alıyor. Amerikan ordusunun adanın kuzeybatısında bir üssü var. ABD, Thule Hava Üssü'nü Kuzey Amerika'ya yönelik balistik füze tehdidine karşı kullanıyor.

Çin, geçen yıl Grönland'da üç havalimanı inşasına finansman sağlamayı önermiş, Haziran'da projeden çekildiğini açıklamıştı. Washington, adanın satın alınmasıyla bu tür girişimlerin de engellenebileceğini düşünüyor.

Danimarka 18'inci yüzyılın başlarından beri egemenlik kurduğu Grönland'I 1953'te resmen topraklarına katmıştı.
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