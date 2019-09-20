Dünya Trump Facebookun kurucusu ile görüştü
AMERİKA

Trump Facebook'un kurucusu ile görüştü

Trump Facebook'un kurucusu ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Facebbok'un Üst Yöneticisi Zuckerberg ile görüştü. Zuckerberg'i Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, "Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg.
Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Beyaz Saray'da görüştü.

  • Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile bugün Oval Ofis'te güzel bir toplantı yaptık" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda Trump, Zuckerberg ile görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mark Zuckerberg.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada ise "Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi" bilgisi paylaşıldı.

Başkan Trump, sıkça Facebook ve diğer sosyal medya platformlarını kendisine karşı siyasi ön yargıları beslemekle eleştiriyor.

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