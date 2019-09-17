Dünya Trump fikrini değiştirdi
AMERİKA

Trump: “Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum”

Trump fikrini değiştirdi

Yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme konusunda yeşil ışık yakan ABD Başkanı Trump, İran ile yaşadıkları Suudi Arabistan krizi sonrası fikrini değiştirdi. Trump, Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Donald Trump (arşiv)
Donald Trump (arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları ‘Suudi Arabistan’ krizi nedeniyle Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık
DÜNYA
Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık

Kriz, Trump'ın Ruhani ile görüşme fikrini değiştirdi

  • Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan’daki petrol sahalarının bombalanması sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini beliren Trump, “Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum” dedi.
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