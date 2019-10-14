Dünya Trump destekçilerinden skandal video
AMERİKA

Trump gazetecileri öldürdüğü video

Trump destekçilerinden skandal video

Trump yanlısı bir Youtube kanalı tarafından hazırlanan videoda ABD Başkanı'nın tüm muhalifleri ve gazetecileri öldürdüğü görülüyor. Skandal videonun Trump'ın sahibi olduğu bir otelde düzenlenen konferansta izletilmesi ABD kamuoyunun tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump videoda rakiplerini ve gazetecileri öldürüyor.
Trump videoda rakiplerini ve gazetecileri öldürüyor.

Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Trump destekçilerinden skandal video
OYNAT 03:25
Trump destekçilerinden skandal video
Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.


Muhalifleri, medya kuruluşlarını sert bir dille hedef almasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump bu kez destekçilerinin kendisi için hazırladığı sahte bir kliple eleştirilerin hedefi oldu.

The New York Times tarafından yayımlanan videoda Trump siyasi rakiplerini bıçaklıyor, silahla ateş ediyor, ayrıca medya kuruluşlarını da hedef alıyor.

Trump'ın otelinde izletildi

Video, Trump’ın sahibi olduğu National Doral Miami Resort’ta düzenlenen üç günlük konferansta gösterildi. Videodaki görüntüler, ‘Kingsman: The Secret Service’ (Kingsman: Gizli Servis) adlı filmden sahnelerin üzerine yerleştirildi. Videonun, Trump yanlısı YouTube kanalı ‘TheGeekzTeam’ tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

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Trump destekçilerinden skandal video

Trump destekçilerinden skandal video

​Trump'ın otelinde izletilen videoda ABD Başkanı tüm rakiplerini ve gazetecileri öldürüyor.
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