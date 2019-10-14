Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

OYNAT 03:25 Trump destekçilerinden skandal video Donald Trump destekçileri tarafından hazırlanan sahte bir videoda, ABD Başkanı bugüne kadar bir şekilde hedef aldığı muhalif siyasetçileri ve basın kuruluşların vahşice öldürürken görülüyor. Trump'ın sahibi olduğu bir otelde gösterilen video ABD kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.



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Muhalifleri, medya kuruluşlarını sert bir dille hedef almasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump bu kez destekçilerinin kendisi için hazırladığı sahte bir kliple eleştirilerin hedefi oldu.

The New York Times tarafından yayımlanan videoda Trump siyasi rakiplerini bıçaklıyor, silahla ateş ediyor, ayrıca medya kuruluşlarını da hedef alıyor.

Trump'ın otelinde izletildi

Video, Trump’ın sahibi olduğu National Doral Miami Resort’ta düzenlenen üç günlük konferansta gösterildi. Videodaki görüntüler, ‘Kingsman: The Secret Service’ (Kingsman: Gizli Servis) adlı filmden sahnelerin üzerine yerleştirildi. Videonun, Trump yanlısı YouTube kanalı ‘TheGeekzTeam’ tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.