Dünya Trump iki devlet başkanı ile Keşmir meselesini görüştü
ASYA

Trump iki devlet başkanı ile Keşmir meselesini görüştü

Trump iki devlet başkanı ile Keşmir meselesini görüştü

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den sonra Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşerek, Keşmir'de yaşanan gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Ilımlı bir söylem takınılması gerektiğini belirten Trump,"Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir'de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadelerini kullandı. Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan ile arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin özerkliğini ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Özerkliği kaldırılan Keşmir'e günlerdir milis güçlerin yığılmasının ardından bölgedeki siyasetçiler ev hapsine alınmıştı. Kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, internete ve mobil ağlara kısıtlama getirilmişti. Keşmir, yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi ise yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han.
ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han.

ABD Başkanı Donald Trump Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşerek, Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Han bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile gerilimin azaltılması ve ılımlı bir söylem takınılması gerektiğini vurgulayan Trump, Pakistan-Hindistan gerginliğini tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve her iki tarafın da itidalli davranması çağrısında bulundu.

İki lider ayrıca ABD-Pakistan ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek konusunda da mutabık kaldı.

"Zor bir durum"

Günün daha erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşen Başkan Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

  • Han ve Modi ile ticaret ve stratejik ortaklık konularında konuştuklarını belirten Trump, "Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir’de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

  • Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamalar esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

  • Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

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Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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