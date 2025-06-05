Trump ile Elon Musk'tan karşılıklı söz düellosu: Ben olmasam seçimi kazanamazdın nankör

ABD'deki seçim döneminde ve sonrasında aralarından su sızmayan Donald Trump ile Amerikalı iş adamı Elon Musk birbirine girdi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Musk’ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atanmasıyla başlayan yakınlık, ABD'li iş adamının Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından adeta yerle bir oldu.

Trump, Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydederek Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

"Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım"

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadeleriyle Elon Musk'ı hedef aldı.

"Ben olmasam seçimi kazanamazdın nankör"

Trump’ın bu sözlerine Musk’tan cevap gecikmedi.

X hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın başkanlık zaferinde kendisinin büyük rol oynadığını savunan Musk, şu ifadeleri kullandı:

"Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 olurdu. Böyle bir nankör."

Siyasi ittifak olarak başlayan ilişkilerinin, kişisel kırgınlığa evrilmesi, Vaşington kulislerinde "Trump-Musk savaşı mı başlıyor?" sorularını gündeme taşıdı.

Tesla hisseleri değer kaybetti

Öte yandan yaşanan Trump-Musk gerginliği nedeniyle Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin hisselerinin yaklaşık yüzde 9 değer kaybettiği de bildirildi.

Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını eleştirmişti

Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.







