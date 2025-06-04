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Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki

Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki

23:314/06/2025, Çarşamba
G: 5/06/2025, Perşembe
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Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki
Elon Musk'tan Kongre'deki vergi indirimi tasarısına 'Kill Bill' afişli tepki

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçmesini teşvik ettiği vergi indirimi tasarısının "ortadan kaldırılması" çağrısı yaparken, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" film afişini kullandı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Musk, X hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini sürdürdü. İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın." ifadelerini kullanan Musk'ın bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" adlı film afişini kullanması dikkati çekti.


Musk'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok kullanıcı "Kill Bill" afişinin altına tasarıyla ilgili yorumlar yaparak Musk'a destek verdi.


Elon Musk, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda da, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına eleştirilerini yöneltmişti.


"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." diyen Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirmişti.


Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.


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