Dünya Trump Iraktan haraç istedi
AMERİKA

Trump Irak'tan haraç istedi

Irak Başbakanlığı’nın ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, FOX News’de katıldığı özel röportajda bu konuya da değindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Trump söyleşide, “Irak’ta dünyanın en pahalı havalimanı tesislerinden birini oluşturmuşuz. Eğer ayrılacaksak bize elçilikler için, inşa ettiğimiz yapılar için, yaptığımız yatırım için para ödemek zorundasınız. 35 milyar dolar para harcamışız. Bence onlar da bu parayı ödeme konusunda hemfikir olacaklardır. Yoksa biz orada kalacağız.” sözleriyle ekonomik şantajı bir üst seviyeye taşıdı.

Irak'a ekonomik şantaj

ABD’nin, askeri üslerinin kapatılması talebinde bulunan Irak yönetimine ekonomik şantaj silahını doğrulttuğu ortaya çıktı. İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta öldürmesi üzerine Irak Meclisi’nin “ABD askerleri ülkeden çıksın” kararı almış, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de, Washington’dan çekilme amacıyla bir mekanizma kurulmasını talep etmişti. Wall Street Journal gazetesinin önceki gün yayınladığı özel haberine göre ABD, askerlerini Irak’tan çekmesi durumunda Bağdat’ın New York Merkez Bankası’ndaki, Irak’ın petrol gelirlerinin toplandığı banka hesabının kapatılacağı uyarısı yaptı.

FİNANS SİSTEMİ HEDEFTE

  • WSJ’de yayınlanan habere göre, Irak Meclisi’nin aldığı kararın aldından Trump yönetimi Irak’ın hükümetin önemli banka hesabını kaybedeceği, bir nevi petrol gelirlerine el koyulacağı mesajını verdi. Iraklı yetkililerin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak yönetiminin New York Merkez Bankası’ndaki hesabının kapatılabileceği uyarısını yaptı. Gazeteye konuşan yetkililer böyle bir adımın atılması durumunda, Irak’ın finans sisteminde yıkıcı bir nakit sorunu olabileceğini çünkü petrol satışından elde edilen gelir burada tutulduğunu söyledi. Irak ekonomi Ekim ayında başlayan, ülkedeki ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle ekim ayında başlayan sokak gösterileri nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. ABD’nin olası hamlesinin ülkedeki ekonomik krizi derinleştireceğine dikkat çekiliyor.

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