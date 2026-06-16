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Trump: İran asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump: İran asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

07:2816/06/2026, Salı
IHA
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ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin konuştu.
ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın detayları merak konusu olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’tan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’a yüklü miktarda ödeme yapacağı yönündeki haberlere atıfta bulunan Trump, "Ayrıca, ABD’nin İran’a 300 milyon dolar ödeyeceği hikayesi, ‘Dumokratlar’ tarafından ortaya atılmış bir yalan haberdir" dedi. Trump’ın mesajında "Demokratlar" için İngilizce’de "aptal/kafasız" anlamına gelen "dumb" ile "Democrats" (Demokratlar) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Dumokratlar" ifadesini kullanması dikkat çekti.


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