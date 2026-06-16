Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’a yüklü miktarda ödeme yapacağı yönündeki haberlere atıfta bulunan Trump, "Ayrıca, ABD’nin İran’a 300 milyon dolar ödeyeceği hikayesi, ‘Dumokratlar’ tarafından ortaya atılmış bir yalan haberdir" dedi. Trump’ın mesajında "Demokratlar" için İngilizce’de "aptal/kafasız" anlamına gelen "dumb" ile "Democrats" (Demokratlar) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Dumokratlar" ifadesini kullanması dikkat çekti.