Trump İran'a ait İHA'yı düşürdükleri konusunda emin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdükleri konusunda emin olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran konusunda da açıklamalarda bulundu.

İran'la savaşa girme gibi bir endişesinin olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır hiç de değil. Dünyadaki en büyük savaş gemilerine ve ekipmanlarına sahibiz. Bunları kullanmak istemiyoruz. Kendi iyilikleri için umarım aptalca bir şey yapmazlar. Eğer yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedeli öderler." yanıtını verdi.

Trump, İran'a ait insansız hava aracını ABD'nin düşürüp düşürmediğiyle ilgili bir soru üzerine ise "Hiç şüphe yok. Biz düşürdük." yorumunda bulundu.

Donald Trump'ın, aynı soruyu yönelttiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "O İHA'yı biz düşürdük, bundan kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

"Savunma amaçlı düşürdük"

Trump, dün, Hürmüz Boğazı'nda, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. ABD Başkanı Trump, İran'a ait aracı, birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.