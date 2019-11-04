Dünya Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı
AMERİKA

Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trum katıldığı kafes dövüşü maçında yuhalandı. Salona girer girmez protestoyla karşılaşan Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump katıldığı maçta yuhalandı.
Trump katıldığı maçta yuhalandı.

Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump,gittiği kafes dövüşü maçında salondakiler tarafından yuhalandı.

Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı
OYNAT 00:00
Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı
Dövüş sporlarıyla yakından ilgilenen ABD Başkanı Donald Trump,gittiği kafes dövüşü maçında salondakiler tarafından yuhalandı.
Trump'ın salona girmesiyle birlikte yuhalamalar da başladı. Protestolara aldırış etmeyen Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.

Jorge Masvidal ile Nate Diaz arasındaki UFC 224 finalini, çocukları ile takip eden Başkan Trump salonun girişinde protestolarla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın salona girmesiyle birlikte yuhalamalar da başladı. Protestolara aldırış etmeyen Trump, tribünleri selamlamaya devam etti.

Twitter hesabından finalle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Trump, her şeyin olumlu gittiğini yazdı.

ABD yenilerini ekliyor

ABD yenilerini ekliyor

Petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor.
Milli gemi milli füzeyi ateşledi

Milli gemi
milli füzeyi ateşledi

​İlk milli deniz seyir füzesi Atmaca fırlatıldı.
İddialarafotoğraflı yanıt

İddialara
fotoğraflı yanıt

​Milli Savunma Bakanlığı tek tek fotoğraflarını paylaştı.
Latin Amerika'da diplomat krizi

Latin Amerika'da diplomat krizi

Maduro'dan Bukele'ye: "ABD'nin piyonusun"
444 gün süren rehine krizi..

444 gün süren rehine krizi..

​İranlı öğrenciler, 40 yıl önce tarihin en uzun soluklu olayına imza attı.
100 bin TL gösterene<br>2 bin 250 TL ceza!

100 bin TL gösterene
2 bin 250 TL ceza!

​1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlayacak.

8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hava Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı.
Otomotiv sektörü gaza bastı

Otomotiv sektörü gaza bastı

​Otomotiv pazarı Ekim'de yüzde 127.5 arttı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İzlanda maçında yok

İzlanda maçında yok

​A Milli Takım'a İrfan Can Kahveci'den kötü haber.
Ülkelerine göndereceğiz

Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj.
Havan topları ABD'ye ait

Havan topları ABD'ye ait

​YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu.
Irak bayrağı astılar

Irak bayrağı astılar

Protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

​Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 8,55'e geriledi.
Kırmızı balık<br>para basıyor

Kırmızı balık
para basıyor

​Youtuber'lar bir yerlerden atlayadursun, çocuk şarkıları tozu dumana katıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.