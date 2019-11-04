Trump kafes dövüşü maçında yuhalandı

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Profesöre FETÖ tuzağı: 400 bin TL'sini aldılar

İzmir’de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak birçok kişiyi tuzağına düşüren dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların aynı zamanda bir profesörü de 400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.