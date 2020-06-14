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Dünya Trump Körfeze SİHA satacak
AMERİKA

Trump Körfez’e SİHA satacak

ABD, 1987’de imzalanan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) Anlaşması’nı bypass ederek Körfez ülkeleri ve diğer müttefiklerine SİHA satacak. Gerekçe, Çin ve İsrail’e pazarı kaptırmamak. Ancak olası müşteriler arasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da teknolojik üstünlük kurduğu BAE ve Yunanistan da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de Trump yönetimi bir başka Soğuk Savaş dönemi anlaşmasını bypass ederek, özellikle Ortadoğu’ya yaptığı silah satışlarına SİHA teknolojisini de eklemek istiyor. Reuters’in, savunma sanayiinden 3 yöneticiye ve bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 34 ülkenin taraf olduğu 1987 tarihli Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) anlaşmasını yeniden yorumlamak suretiyle insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimi yapan ABD savunma şirketlerinin daha fazla sayıda ülkeye satış yapmasının önüne açılacak. Trump yönetiminin FTKR’i yeniden yorumlamasıyla, MQ9-Reaper gibi gelişmiş SİHA’ları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün gibi ülkelere ihracat imkanı doğacak. Körfez bölgesi son dönemde ABD’den rekor silah alımı yapmasıyla öne çıkıyor.

Donald Trump

PENTAGON DESTEKLİYOR

Reuters’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Teknolojisi Güvenliği Yönetimi Direktörü Heidi Grant, ABD ordusunun İHA/SİHA’ların daha fazla ülkeye satılması konusunda istekli olduğunu söyledi. Bu yöndeki gelişmenin müttefik orduların güçlenmesini ve diğer ülkelerden alımların yerine geçeceğini savundu. Grant, İHA/SİHA teknolojisinin terörizmle savaş, sınır kontrolünün sağlaması ve diğer tehditlerin ABD’ye ulaşamadan engellenmesinde önemli rol oynayacağını iddia etti.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK TOPLANTI

SİHA teknolojisinin diğer ülkelere ihracına ilişkin politika değişikliğinin 16 Haziran’da Beyaz Saray’da yapılacak ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağı bildirildi. Toplantıda politika değişikliğinin destekleneceği belirtiliyor. Trump yönetimi şimdiden ABD’nin iki önde gelen SİHA üreticisi Northrop Grumman and General Atomics’i konuyla ilgili bilgilendirdi. Politika değişiminin etkisinin bu yaz döneminde görüleceği iddia edildi.

BAE SİHALARI LİBYA’DA KULLANIYOR

Habere göre ABD’nin hedef pazarları arasında önceliği Çin ve İsrail’in etkili olduğu ülkeler. Çin ve İsrail’in SİHA satışı yaptığı ülkeler arasında BAE, Ürdün ve Yunanistan’ın olduğu biliniyor. Abu Dabi ve Atina’nın bölgede Türkiye’nin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe karşı denge sağlamak adına İHA/SİHA alımına son yıllarda hız vermiş durumda. BAE, Çin’den satın aldığı SİHA’ları Libya’da terörist Hafter’e destek amacıyla kullanıyor.

Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
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Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor.
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Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar.
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Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü
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George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında...
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Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar.
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George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken...
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Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor...

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