Trump: Korsan gibiyiz

04:003/05/2026, Pazar
ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girince İran yönetimi, Tahran sokaklarında yine reklam afişleriyle mesaj verdi. Hürmüz Boğazı’na göndermede bulunan bir afişte Trump’ın ağzının kapatıldığı görülüyor.
ABD Başkanı Trump, Venezuela’nın ardından İran krizinde de hedeflerinin petrol ve para olduğunu gizlemedi. Florida’daki bir etkinlikte konuşan Trump, ABD’nin İran’a ait “Touska” adlı kargo gemisine el koymasıyla ilgili olarak, “Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok kârlı bir iş. Biz korsanlar gibiyiz” dedi. Trump, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün ise İran’dan dönerken de Küba kıyılarına demirleyebileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve İran'ın ardından bu kez Küba'ya gözünü dikti. Trump, Florida'da destekçilerine yaptığı bir konuşmada, "kısa sürede Küba'nın yönetimini devralacaklarını" söyledi. Küba'nın "problemleri" olduğunu söyleyen Trump, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'nin Ortadoğu'dan dönerken Küba kıyılarına 100 metre yakında demirleyeceğini belirterek, "USS Lincoln, Küba'ya 100 metre yakına gelince onlar da 'çok teşekkürler, teslim oluyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı. Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükseldi. ABD, uzun süredir Küba'ya ambargo uygularken son dönemde işgal tehditlerini de artırıyor. Öte yandan, Küba'nın başkenti Havana'da 1 Mayıs münasebetiyle düzenlenen yürüyüşte on binlerce Kübalı, ambargoyu protesto etti. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Kübalılar, ellerinde Küba bayrakları ve devrimi destekleyen afişler taşıdı.


#Donald Trump
#ABD
#İran
