Trump: Korsan gibiyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve İran'ın ardından bu kez Küba'ya gözünü dikti. Trump, Florida'da destekçilerine yaptığı bir konuşmada, "kısa sürede Küba'nın yönetimini devralacaklarını" söyledi. Küba'nın "problemleri" olduğunu söyleyen Trump, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'nin Ortadoğu'dan dönerken Küba kıyılarına 100 metre yakında demirleyeceğini belirterek, "USS Lincoln, Küba'ya 100 metre yakına gelince onlar da 'çok teşekkürler, teslim oluyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı. Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükseldi. ABD, uzun süredir Küba'ya ambargo uygularken son dönemde işgal tehditlerini de artırıyor. Öte yandan, Küba'nın başkenti Havana'da 1 Mayıs münasebetiyle düzenlenen yürüyüşte on binlerce Kübalı, ambargoyu protesto etti. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Kübalılar, ellerinde Küba bayrakları ve devrimi destekleyen afişler taşıdı.