Trump neden çok tweet attığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweet’lerin, basının saldırılarına karşı tek savunma şekli olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, C-Span televizyonuna konuşan Trump, “Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı. Bu benim tek savunma şeklim. Eğer basın beni sıkça anlatsaydı buna ihtiyacım olmazdı, ama onlar beni dürüstçe anlatmıyor” dedi.

Başkanlık görevinde geçirdiği 2.5 yıllık süre içinde yaşadığı en büyük hayal kırıklığının, basının onun hakkında yazdıkları olduğunu dile getiren Trump, “Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu beni çok şaşırttı… Zaferin ne kadar büyük olduğu önemli değil, onlar gerçekten yanlış anlatıyor, ‘fake news’ terimi buradan çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca sosyal medyadaki 43 bin mesaj arasında, pişman olduğu tek bir ifadenin olmadığını da sözlerine ekledi.